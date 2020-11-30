СМИ: Россияне оказались среди похищенных пиратами моряков

Граждане России, Румынии и Филиппин оказались среди похищенных пиратами моряков в Гвинейском заливе. Атаки бандитов подверглось судно для перевозки жидких химических веществ AGISILAOS, информирует новостной портал Maritime bulletin.

По данным издания, налётчики увели с собой не менее четырёх человек. Другие члены команды сейчас уже в безопасности. Судно направляется в порт Ломе (Того). Уточняется, что оно шло под флагом Маршалловых островов, а компания – владелец зарегистрирована в Греции.

Нападение было совершено накануне в территориальных водах Ганы. Гвинейский залив считается самым опасным районом мирового судоходства из-за угрозы пиратского нападения. В этом году бандиты уже похитили не менее 128 человек с разных судов.

