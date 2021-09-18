СМИ: Пять человек пострадали из-за тайфуна «Чансу» в Японии
Не менее пяти человек пострадали из-за последствий тайфуна «Чансу» на юго-западе Японии. Об этом сообщает Kyodo.
По данным агентства, местным авиакомпаниям пришлось отменить 33 внутренних рейса из-за стихии, 7 тысяч домов на юго-западе страны остались без электроснабжения.
«Чансу» обрушился на Японию в ночь на субботу, сейчас тайфун движется в восточном направлении. Скорость ветра в центральной части шторма — 20 м/с, порывы до 30 м/с. Синоптики прогнозируют, что в течение дня в ряде регионов юго-запада и центра Японии выпадет до 300 мм осадков, существует риск схода оползней и повышения уровня воды в водоемах.
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