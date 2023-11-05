СМИ: при стрельбе в ресторане в центре Москвы пострадали четыре человека
В ресторане Paulaner на Шлюзовой набережной в центре Москвы произошла стрельба, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали четыре человека. Telegram-канала Shot утверждает, что стрельбу открыл один из гостей заведения.
На место происшествия выехали сотрудники спецслужб. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Как сообщает газета «Известия», устроивший стрельбу 37-летний мужчина задержан.
Сотрудники столичной полиции 18 октября задержали подозреваемого в стрельбе после замечания о громкой музыке. Инцидент произошел на юге Москвы, передает «Радиоточка НСН».
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