При стрельбе в канадской провинции Онтарио погибли пять человек

В городе Су-Сент-Мари в канадской провинции Онтари произошла стрельба с пятью жертвами, сообщило агентство РИА Новости.

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Жертвами стрельбы стали трое детей и двое взрослых, включая самого преступника. Одного человека доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

По информации полиции, стрельба произошла в результате «ссоры между интимными партнерами».

В столице Бельгии Брюсселе 16 октября 45-летний выходец из Туниса устроил стрельбу. Жертвами стали два болельщика, одетые в форму сборной Швеции по футболу. Нападавший скончался в больнице от ран, полученных в ходе перестрелки с силовиками, передает «Радиоточка НСН».

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