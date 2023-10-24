При стрельбе в канадской провинции Онтарио погибли пять человек
В городе Су-Сент-Мари в канадской провинции Онтари произошла стрельба с пятью жертвами, сообщило агентство РИА Новости.
Жертвами стрельбы стали трое детей и двое взрослых, включая самого преступника. Одного человека доставили в больницу с огнестрельными ранениями.
По информации полиции, стрельба произошла в результате «ссоры между интимными партнерами».
В столице Бельгии Брюсселе 16 октября 45-летний выходец из Туниса устроил стрельбу. Жертвами стали два болельщика, одетые в форму сборной Швеции по футболу. Нападавший скончался в больнице от ран, полученных в ходе перестрелки с силовиками, передает «Радиоточка НСН».
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