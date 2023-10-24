При стрельбе в канадской провинции Онтарио погибли пять человек

Жертвами стрельбы стали трое детей и двое взрослых, включая самого преступника. Одного человека доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

По информации полиции, стрельба произошла в результате «ссоры между интимными партнерами».

В столице Бельгии Брюсселе 16 октября 45-летний выходец из Туниса устроил стрельбу. Жертвами стали два болельщика, одетые в форму сборной Швеции по футболу. Нападавший скончался в больнице от ран, полученных в ходе перестрелки с силовиками, передает «Радиоточка НСН».

