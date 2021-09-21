СМИ: мертвых мужчин и женщину без сознания нашли около магазина в Москве

Тела двух мужчин и женщину без сознания обнаружили около магазина на северо-востоке Москвы, сообщае ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл в московском районе Лианозово на Псковской улице. По его информации, мужчины 50 и 62 лет погибли, а 67-летнюю женщину удалось реанимировать.

По данному факту проводится проверка.

Ранее польские пограничники заявили, что около польско-белорусской границы были обнаружены тела трёх человек, сообщает RT.

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