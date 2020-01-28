СМИ: чиновника МИДа заподозрили в получении взяток

Отвечавшего за госзакупки в интересах МИД России чиновника Алексея Добровольского арестовали на два месяца по подозрению в получении взяток на миллионы рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Следствие полагает, что начальник отдела организации госзакупок ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» получал деньги от коммерческих структур в качестве откатов за их победы в конкурсах на право поставок внешнеполитическому ведомству.

Полученная сумма пока не уточняется. Фигурантами уголовного дела могут стать ещё несколько человек, которых следствие пока не идентифицировало.

