СК возбудил дело о захвате пиратами россиянина в Гвинейском заливе
Российские следователи возбудили уголовное дело по факту захвата пиратами гражданина России на танкере в Гвинейском заливе, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении уточняется, что дело возбуждено по статьям «пиратство» и «захват заложника», которые предусматривают до 15 и до 20 лет лишения свободы, соответственно.
Инцидент произошёл в конце ноября 2020 года в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика), сообщает RT. Пираты напали на танкер Agisilaos и похитили четырёх членов экипажа, включая гражданина России, которых отпустили после уплаты выкупа.
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