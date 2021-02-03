СК возбудил дело о захвате пиратами россиянина в Гвинейском заливе

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту захвата пиратами гражданина России на танкере в Гвинейском заливе, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В сообщении уточняется, что дело возбуждено по статьям «пиратство» и «захват заложника», которые предусматривают до 15 и до 20 лет лишения свободы, соответственно.

Инцидент произошёл в конце ноября 2020 года в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика), сообщает RT. Пираты напали на танкер Agisilaos и похитили четырёх членов экипажа, включая гражданина России, которых отпустили после уплаты выкупа.

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ФОТО: flickr.com // traulamashero
ТЕГИ:Уголовное ДелоСледственный Комитет РфЗаложникиПираты
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