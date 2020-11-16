Скоростное пассажирское сообщение Москва - Нижний Новгород остановлено из-за ЧП
Движение скоростных поездов по маршруту Москва-Нижний Новгород остановлено после схода вагонов с рельс во Владимирской области в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Отмечается, что некоторые поезда будут переведены на более восточный маршрут. В РЖД не назвали даты восстановления движения, но отметили, что прилагают «максимальные усилия для ликвидации аварии».
Грузовой поезд сошёл с рельсов в Камешковском районе Владимирской области днем 16 ноября. В результате аварии опрокинулись 12 цистерн с мазутным топливом, нарушены габариты двух путей.
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