«Скорее мычал». Раскрыт первый допрос Ефремова после ДТП

Актер Михаил Ефремов в ходе первого допроса после смертельной аварии не смог объяснить, откуда ехал на машине и находился ли с ним кто-либо еще. Подробности показаний обнародовал «Пятый канал». Сначала артист прошёл медицинское освидетельствование, после чего его препроводили в отделение полиции. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови Ефремова.

Согласно источнику, следователь практически всю ночь без какого-либо успеха пытался снять показания с Ефремова. Однако актёр «с трудом выражал свои мысли и скорее мычал, чем говорил», он смог рассказать об обстоятельствах ДТП. Актера отпустили под подписку о невыезде, чтобы он очухался и проспался.

Сегодня адвокат артиста сообщи, что Михаил Ефремов признал свою вину в аварии, в результате которой погиб человек, передает РИА Новости. При этом сегодняшний допрос не состоялся по техническим причинам, уточняет Ura.ru. Следствие должно принять решение о мере пресечения. По уголовному делу Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Накануне вечером Ефремов за рулём внедорожника протаранил микрогрузовик Lada, который перевозил морепродукты. Водителя последнего спасателям пришлось вырезать из покорёженной кабины. Его госпитализировали с множественными травмами, сегодня утром мужчина умер. ДТП произошло в районе Смоленской площади.

Московская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела, сообщили АГН «Москва» в пресс-службе надзорного ведомства. Кроме того, оно проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении Ефремова, находившегося на момент ДТП в пьяном виде за рулём.

Дочь актёра Анна-Мария высказалась об аварии с участием отца. Она разместила сториз на своей странице в Instagram. Как отмечает RT, она выразила соболезнование в связи со смертью пострадавшего водителя и призналась, что ситуация не станет такой трагической. По словам Анны-Марии, в отце она разочаровалась. Она подчеркнула, что покрывать его глупо и безответственно.

