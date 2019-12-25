Скончался бывший замначальника Генштаба ВС СССР Гареев

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС СССР генерал армии Махмут Гареев скончался в возрасте 96 лет в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, куда был доставлен на скорой накануне вечером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

По его словам, Минобороны РФ обсуждает с родственниками Гареева вопрос похорон. Дата и место пока не уточняются.

Махмут Гареев – выпускник Ташкентского пехотного училища, участник Великой Отечественной войны. Он был несколько раз ранен и контужен. В армии прослужил более 50 лет, также находился на военно-дипломатической работе. Последняя должность, которую он занимал, - заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил СССР.

