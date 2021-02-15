СК возбудил дело по факту гибели ребенка и мужчины в Москве
15 февраля 202109:59
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины и малолетнего ребенка у жилого дома на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости.
Для мужчины проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.
Как уточняет агентство, ранее в ДТП погибла супруга мужчины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru