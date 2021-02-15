СК возбудил дело по факту гибели ребенка и мужчины в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины и малолетнего ребенка у жилого дома на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости.

Для мужчины проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Как уточняет агентство, ранее в ДТП погибла супруга мужчины.



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Фото: arh.sledcom.ru
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