Серьезное ДТП произошло в окрестностях Егорьевска

В результате ДТП с участием «Газели» на трассе недалеко от Егорьевска в Московской области пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет.

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ДПС, врачи скорой медицинской помощи.

