Происшествия

Серьезное ДТП произошло в окрестностях Егорьевска

23 апреля23:12


В результате ДТП с участием «Газели» на трассе недалеко от Егорьевска в Московской области пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет.

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ДПС, врачи скорой медицинской помощи.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП

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