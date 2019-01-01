Происшествия
На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ДПС, врачи скорой медицинской помощи.
Серьезное ДТП произошло в окрестностях Егорьевска
23 апреля23:12
В результате ДТП с участием «Газели» на трассе недалеко от Егорьевска в Московской области пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет.
На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ДПС, врачи скорой медицинской помощи.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП