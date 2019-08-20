Самолет Lufthansa экстренно вернулся в Пулково после взлёта

Пассажирский самолёт авиакомпании Lufthansa вынужденно вернулся в аэропорт Санкт-Петербурга после вылета в Мюнхен. Об этом сообщает Телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Пулково. Там уточнили, что командир экипажа запросил вынужденную посадку из-за технических проблем.

В результате, лайнер приземлился в штатном режиме, никто не пострадал. Что конкретно послужило причиной возвращения борта, пока не уточняется. Правда, в аэропорту не подтвердили появившуюся ранее информацию, что в кабине пилотов якобы треснуло лобовое стекло.

Воздушная гавань северной столицы функционирует в обычном режиме.

