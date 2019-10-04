Самолет, летевший в Стамбул, вернулся в Москву из-за дебошира на борту

Авиалайнер Turkish Airlines, вылетевший в столицу Турции из московского аэропорта Внуково, вернулся обратно из-за дебошира на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

Отмечается, что мужчина находился под сильным воздействием алкоголя и беспокоил других пассажиров. Как пишет агентство, была создана ситуация опасная для продолжения полета.

Решение о возвращении в аэропорт вылета принял командир экипажа. По прилету пассажир был высажен из самолета. Самолет вновь вылетел в Стамбул.



