Самолет, летевший в Стамбул, вернулся в Москву из-за дебошира на борту
4 октября 201923:17
Авиалайнер Turkish Airlines, вылетевший в столицу Турции из московского аэропорта Внуково, вернулся обратно из-за дебошира на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.
Отмечается, что мужчина находился под сильным воздействием алкоголя и беспокоил других пассажиров. Как пишет агентство, была создана ситуация опасная для продолжения полета.
Решение о возвращении в аэропорт вылета принял командир экипажа. По прилету пассажир был высажен из самолета. Самолет вновь вылетел в Стамбул.
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