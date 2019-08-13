Самолет китайских авиалиний вернулся в Нью-Йорк из-за потерянной детали судна при взлете
13 августа23:45
Пилоты Boeing 777 приняли решение вернуться в аэропорт вылета в нью-йорке в связи с потерей важной детали на взлёте. По информации ТАСС, самолёт приземлился нью-йоркском аэропорту Джона Кеннеди примерно через три часа.
Как сообщается, в ходе взлёта самолёт лишился интерцептора - детали, которая отвечает за образование подъемной силы и сопротивления.
На борту находилось около 300 пассажиров.
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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Нью-йорк
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