Самолет китайских авиалиний вернулся в Нью-Йорк из-за потерянной детали судна при взлете

Пилоты Boeing 777 приняли решение вернуться в аэропорт вылета в нью-йорке в связи с потерей важной детали на взлёте. По информации ТАСС, самолёт приземлился нью-йоркском аэропорту Джона Кеннеди примерно через три часа.

Как сообщается, в ходе взлёта самолёт лишился интерцептора - детали, которая отвечает за образование подъемной силы и сопротивления.

На борту находилось около 300 пассажиров.



