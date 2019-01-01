Россиянка погибла в ДТП с автобусом в Италии

По последней информации в аварии туристического автобуса в Италии погибла гражданка РФ, ещё 19 россиян пострадали. Такие данные обнародовало в соцсетях посольство России в Риме. Как отмечает «Свободная пресса», в ДТП также пострадали граждане Армении, Казахстана, Белоруссии, Украины, Грузии, Румынии и Молдавии.

Сотрудники посольства продолжают выяснять личности потерпевших, оказывают юридическую и консульскую помощь. Как сообщает ТАСС, погибшей была 40-летняя сопровождающая тургруппы.

Авария произошла утром в среду, 22 мая на трассе Сиена - Флоренция. Автобус вылетел с дороги, упал в овраг и перевернулся. В общей сложности пострадали более 30 человек.

