Россиянка погибла в ДТП с автобусом в Италии
По последней информации в аварии туристического автобуса в Италии погибла гражданка РФ, ещё 19 россиян пострадали. Такие данные обнародовало в соцсетях посольство России в Риме. Как отмечает «Свободная пресса», в ДТП также пострадали граждане Армении, Казахстана, Белоруссии, Украины, Грузии, Румынии и Молдавии.
Сотрудники посольства продолжают выяснять личности потерпевших, оказывают юридическую и консульскую помощь. Как сообщает ТАСС, погибшей была 40-летняя сопровождающая тургруппы.
Авария произошла утром в среду, 22 мая на трассе Сиена - Флоренция. Автобус вылетел с дороги, упал в овраг и перевернулся. В общей сложности пострадали более 30 человек.
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