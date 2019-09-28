Россиянина задержали в Испании по запросу США

Россиянина задержали в аэропорту города Валенсия (Испания) по запросу американского ФБР. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержание состоялось 20 сентября. В настоящее время он находится под стражей. Отмечается, что он подозревается в миллионом интернет-мошенничестве.

Российское посольство проинформировано национальной полицией об аресте гражданина РФ. Ведомство следит за развитием ситуации.



