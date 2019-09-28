Россиянина задержали в Испании по запросу США
28 сентября 201900:58
Россиянина задержали в аэропорту города Валенсия (Испания) по запросу американского ФБР. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, задержание состоялось 20 сентября. В настоящее время он находится под стражей. Отмечается, что он подозревается в миллионом интернет-мошенничестве.
Российское посольство проинформировано национальной полицией об аресте гражданина РФ. Ведомство следит за развитием ситуации.
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