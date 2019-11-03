Россияне пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Граждане России оказались в числе пострадавших в ДТП во Франции с автобусом компании Flixbus. Авария произошла на трассе A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Courrier Picard.

В числе 33 пассажиров, которые ехали по маршруту Париж-Лондон, помимо россиян граждане Испании и Ирландии и Франции. Легкие ушибы в результате ДТП получили 29 человек, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в местные госпитали, сообщает французское издание.

По информации СМИ, автобус перевернулся, слетев с мокрого асфальта дороги, от удара об ограждение.

