По её словам, один из двух мужчин, попавших в заложники, гражданин России, второй – украинец. Захарова добавила, что российское посольство в столице Мали Бамако находится в контакте с властями двух стран и продолжит прилагать все возможные усилия для освобождения геологов.

Ранее Мали и Нигер требуют от СБ ООН расследовать поддержку Киевом боевиков в Африке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

