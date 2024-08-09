Россия запросила помощь Нигера в освобождении двух геологов

Москва направила просьбу руководству Нигера помочь в освобождении двух геологов, попавших в плен к террористам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

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По её словам, один из двух мужчин, попавших в заложники, гражданин России, второй – украинец. Захарова добавила, что российское посольство в столице Мали Бамако находится в контакте с властями двух стран и продолжит прилагать все возможные усилия для освобождения геологов.

Ранее Мали и Нигер требуют от СБ ООН расследовать поддержку Киевом боевиков в Африке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфрикаОсвобождениеЗаложникиРоссияМИД РФ

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