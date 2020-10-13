Основателя бренда «Смак» задержали в США по подозрению в создании финансовой пирамиды

Основатель брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» Германа Лиллевяли задержан американскими властями. МВД России считает его организатором финансовой пирамиды, собравшей 9 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомых с ходом дела.

По версии следствия, владея инвестиционным холдингом, предприниматель расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг по покупке акций Apple и Nike. Потерпевшие полагают, что суммарный ущерб составил до 9 млрд рублей. Лиллевяли обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Лиллевяли перед въездом в США по эстонскому паспорту продал в Эстонии недвижимость и автомобиль. В это время суд во Флориде удовлетворил иск инвесторов против Лиллевяли и взыскал с него более 32 млн долларов.

Через несколько месяцев бизнесмена задержали миграционные власти и выяснили, что он разыскивается через Интерпол по запросу России. Между Россией и США нет соглашения об экстрадиции. Кроме того, у Лиллевяли двойное гражданство, которое позволило ему въехать в страну не по российскому паспорту, это усложняет выдачу подозреваемого в Россию.

В августе в США задержали бизнесмена, который на льготные целевые займы приобрел автомобиль Lamborghini.

