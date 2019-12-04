Крупный российский бизнесмен умер в Лондоне после ДТП

Основатель и владелец группы компаний «Магнат» Дмитрий Обретецкий скончался в Лондоне. Об этом сообщается на сайте консалтинговой фирмы «Партнеры и Боровков». Известно, что российский бизнесмен впал в кому в результате ДТП. Его сбила машина и спустя неделю, не приходя в сознание, бизнесмен умер. Его родственники пока не дают никаких комментариев, подробности произошедшего не раскрываются.

Дмитрий Обретецкий жил в Великобритании на протяжении последних нескольких лет вместе с семьей. Он основал компанию «Магнат», которая теперь работает по всей стране, в 1991 году в Волгограде. Организация также стала официальным дистрибьютером Mars, Nestle, Procter&Gamble.

«Дмитрию удалось с партнерами создать, возможно, одну из самых цивилизованных компаний в нашей стране. Он одним из первых в России внедрил в своей компании бюджетирование и KPI», - говорится в сообщении консалтинговой компании.

