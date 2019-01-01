Российский боксер Дадашев умер в США после рокового боя

Российский боксер Максим Дадашев умер в Соединённых Штатах Америки из-за повреждений, которые он получил в ходе боя в ночь на 20 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей команды спортсмена. Они уточнили, что у Максима не выдержало сердце.

Роковой поединок состоялся в американском городе Оксон-Хилл. Россиянин бился против пуэрториканца Субриэля Матиаса за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Критический момент наступил в 11-м раунде - Дадашев пропустил много ударов, после чего команда выбросила полотенце, остановив поединок. Как отмечает Москва 24, сам боксер не соглашался прекратить бой, тренер несколько минут уговаривал его уйти с ринга.

Однако после боя российскому спортсмену стало очень плохо - его стошнило и он упал в обморок. В критическом состоянии Максима переправили в госпиталь, где ему поставили диагноз: тяжелый отек мозга. Боксеру провели операцию по трепанации черепа.

Максиму Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, победив 13 раз, 11 из них нокаутом. Поражение он потерпел только одно – в роком для себя бое. В любительской карьере он становился серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.

