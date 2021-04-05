Росприроднадзор: медведей из домашнего зоопарка в Вешках передадут в Калугу
Фермерское хозяйство в Калуге готово приютить двух медведей из личного зоопарка «мытищинского стрелка» Владимира Барданова, приводит ТАСС слова главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.
Она добавила, что остальным животным дом еще ищут. Это барсук, енот и несколько рептилий, включая крокодила.
В коттеджном поселке в Мытищах «Новые вешки» 30 марта 61-летний Владимир Барданов, который подозревался в незаконном обороте оружия, открыл огонь по полицейским и прибывшим им на помощь росгвардейцам. В ходе штурма, который продолжался 9 часов, коттедж загорелся, стрелок погиб при пожаре. По данным СМИ, в его домашнем зоопарке жили тигр, медведь, крокодил, кабан, пума, козы, цесарки, курицы, павлин.
Полковник ФСБ в отставке, ветеран чеченских кампаний Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскритиковал руководство силовиков за действия при многочасовом штурме стрелка, забаррикадировавшегося в подмосковном коттедже.
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