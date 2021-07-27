Родители выпавшего из окна мальчика в Новокузнецке отблагодарили спасительницу 1 тысячей рублей

Родители выпавшего из окна в Новокузнецке ребенка отблагодарили женщину, спасшую малыша, 1 тысячей рублей. Об этом рассказал журналистам глава семейства.

Он рассказал, что в тот момент занимался своими делами, жена искала бутылочку сестре-двойняшке выпавшего полуторагодовалого мальчика. Мужчина отметил, что окно на кухне было открыто из-за жары и что он был уверен, что за мальчиком следит супруга.

Спасительнице — 64-летней Светлане Санаровой - отец после происшествия попытался вручить 1 тысячу рублей, та отказалась, после чего тот положил купюру ей в пакет.

Светлана Санарова рассказала, что заметила малыша в окне случайно по дороге из магазина. Она бросила сумки, подбежала к дому и успешно поймала мальчика.

Родителей выпавшего из окна малыша вызвали в Подразделение по делам несовершеннолетних. В семье есть ещё четырехлетняя девочка, сейчас женщина ожидает четвертого ребенка.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал видео чудесного спасения мальчика из Новокузнецка.

