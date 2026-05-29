Режим «Ракетная опасность» впервые ввели на территории всего УрФО
Режим «Ракетная опасность» впервые ввели на территории всего Уральского федерального округа. Об этом в своём канале в Максе сообщил полпред президента РФ в УрФО Артём Жога.
По его словам, все ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности.
«Принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», - написал он.
Ране Жога заявил, что Урал оказался в зоне досягаемости дронов ВСУ, поэтому жителям следует сохранять осторожность и быть бдительными сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
