Режим «Ракетная опасность» впервые ввели на территории всего УрФО

Режим «Ракетная опасность» впервые ввели на территории всего Уральского федерального округа. Об этом в своём канале в Максе сообщил полпред президента РФ в УрФО Артём Жога.

Шойгу: Урал находится в зоне прямой угрозы для украинских авиаударов

По его словам, все ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности.

«Принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», - написал он.

Ране Жога заявил, что Урал оказался в зоне досягаемости дронов ВСУ, поэтому жителям следует сохранять осторожность и быть бдительными сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
ТЕГИ:РегионыУралБезопасностьРакета

Горячие новости

Все новости

партнеры