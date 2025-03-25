Режим ЧС муниципального характера ввели в Махачкале
25 марта 202515:27
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Махачкале после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом заявил глава городского управления по делам ГО и ЧС Рабадан Магомедов.
Он уточнил, что речь идёт о территории Ленинского района Махачкалы.
«В целях ликвидации последствий взрыва и обеспечения жизнедеятельности пострадавших граждан», - пояснил Магомедов.
Взрыв в жилой многоэтажке в Махачкале произошёл утром 25 марта. По данным Минздрава Дагестана, пострадали три женщины и один мужчина, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru