Режим ЧС муниципального характера ввели в Махачкале

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Махачкале после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом заявил глава городского управления по делам ГО и ЧС Рабадан Магомедов.





Он уточнил, что речь идёт о территории Ленинского района Махачкалы.

«В целях ликвидации последствий взрыва и обеспечения жизнедеятельности пострадавших граждан», - пояснил Магомедов.

Взрыв в жилой многоэтажке в Махачкале произошёл утром 25 марта. По данным Минздрава Дагестана, пострадали три женщины и один мужчина, сообщает RT.