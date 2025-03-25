Режим ЧС муниципального характера ввели в Махачкале

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Махачкале после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом заявил глава городского управления по делам ГО и ЧС Рабадан Магомедов.


Он уточнил, что речь идёт о территории Ленинского района Махачкалы.

«В целях ликвидации последствий взрыва и обеспечения жизнедеятельности пострадавших граждан», - пояснил Магомедов.

Взрыв в жилой многоэтажке в Махачкале произошёл утром 25 марта. По данным Минздрава Дагестана, пострадали три женщины и один мужчина, сообщает RT.

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