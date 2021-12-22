Рейс Уфа - Ростов-на-Дону сел в Волгограде из-за непогоды

Причиной пожара на газопроводе в Челябинской области стала разгерметизация трубы Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Дальнем Востоке Минувшая ночь в Москве стала самой морозной за последние 54 года Оксфордский университет и AstraZeneca приступили к созданию вакцины для борьбы с «омикрон» В США мошенники украли $100 млрд из средств, выделенных на поддержку населения в период пандемии