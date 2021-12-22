Рейс Уфа - Ростов-на-Дону сел в Волгограде из-за непогоды
Следовавший по маршруту Уфа - Ростов-на-Дону пассажирский лайнер вынужденно сел в Волгограде из-за непогоды в пункте назначения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на специалиста по связям с общественностью ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасию Голодову.
Отмечается, что рейс авиакомпании «Азимут» приземлился в Волгограде в 07:23. Позже лайнер вылетел в Ростов-на-Дону.
Пресс-служба аэропорта Платов сообщила, что ранее один борт был отправлен на запасной аэродром, однако этот рейс уже прибыл в Ростов-на-Дону. Воздушная гавань работает в штатном режиме.
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