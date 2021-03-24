Проседание грунта на дороге в центре Москвы устранено

Проседание грунта в центре Москвы на проезжей части поварской улицы устранено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.



Отмечается, что нарушений в работе систем водоснабжения не зафиксировано. Движение транспорта восстановлено.

Ранее стало известно, что на проезжей части Поварской улицы провалился грунт на территории четырех метров. В результате инцидента пострадавших не было.

