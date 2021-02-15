Приставы начали искать Боярского из-за неуплаченного штрафа ГИБДД
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) объявила о начале исполнительного производства в отношении народного артиста РФ Михаила Боярского, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно банку данных на сайте ФССП, исполнительное производство в отношении артиста завели 12 февраля. Причиной стал до сих пор неоплаченный штраф в размере трёх тысяч рублей, который Боярскому выписали 30 ноября 2020 года за нарушение правил дорожного движения.
Ранее автомобиль Mercedes «главного мушкетера страны» неоднократно был замечен в Петербурге рядом со знаком «Остановка запрещена», сообщают «Невские новости». В частности, чёрная иномарка Боярского стояла под балконом дома № 31 на набережной Мойки, на 2-м Зимнем мосту, на одной из набережных в центре Петербурга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru