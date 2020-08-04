При пожаре в квартире на юге Москвы погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в доме на улице Высокая на юге Москвы. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что тела двух людей 1939 и 1949 года рождения были обнаружены после того, как пожар был потушен.

Причина пожара устанавливается. Следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваПожарные
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