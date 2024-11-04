При извержении вулкана в Индонезии погибли как минимум шесть человек
Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки произошло на острове Флорес в Индонезии, есть погибшие. Об этом сообщили в Национальном агентстве по противодействию чрезвычайным ситуациям.
По данным специалистов, извержение началось в ночь на 4 ноября, был зафиксирован выброс пепла на высоту 2 тысячи метров. Стихийное бедствие спровоцировало пожары в близлежащих поселениях.
В результате извержения погибли не менее шести человек. По неподтвержденной информации, несколько человек могли погибнуть при обрушении домов на фоне ЧП. Данные о жертвах и повреждениях уточняются.
Как сообщает Reuters, при извержении вулкана Левотоби Лаки-Лаки погибли как минимум девять человек.
Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до трех километров, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru