Пожарные ликвидировали возгорание в московском Военном университете

Пожар в одном из зданий Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, пожар был окончательно потушен в 05:54, локализация возгорания произошла в 05:52. В результате происшествия никто не пострадал.

Причина пожара неизвестна, огонь повредил кровлю трехэтажного здания. Работы по тушению пожара осложнялись деревянными перекрытиями и сильным задымлением.

В ликвидации были задействованы 120 человек и 29 единиц техники.

