Пожарные ликвидировали возгорание в московском Военном университете
Пожар в одном из зданий Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, пожар был окончательно потушен в 05:54, локализация возгорания произошла в 05:52. В результате происшествия никто не пострадал.
Причина пожара неизвестна, огонь повредил кровлю трехэтажного здания. Работы по тушению пожара осложнялись деревянными перекрытиями и сильным задымлением.
В ликвидации были задействованы 120 человек и 29 единиц техники.
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