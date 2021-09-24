Пожарные ликвидировали возгорание в московском Военном университете

Пожар в одном из зданий Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, пожар был окончательно потушен в 05:54, локализация возгорания произошла в 05:52. В результате происшествия никто не пострадал.

Причина пожара неизвестна, огонь повредил кровлю трехэтажного здания. Работы по тушению пожара осложнялись деревянными перекрытиями и сильным задымлением.

В ликвидации были задействованы 120 человек и 29 единиц техники.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Челябинской_области
ТЕГИ:ВоенныеМоскваПожар
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