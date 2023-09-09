Пожар произошел в военной части в Симферополе
9 сентября 202317:43
В Симферополе загорелась военная часть, сообщают очевидцы.
Помощник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале разъяснил, что произошло обычное бытовое возгорание.
«Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в "перемогу". Не выйдет», - написал Крючков.
По его словам, сейчас пожар уже локализовали, на месте происшествия работают два пожарных автомобиля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru