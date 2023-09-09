Пожар произошел в военной части в Симферополе

В Симферополе загорелась военная часть, сообщают очевидцы.

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Помощник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале разъяснил, что произошло обычное бытовое возгорание.

«Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в "перемогу". Не выйдет», - написал Крючков.

По его словам, сейчас пожар уже локализовали, на месте происшествия работают два пожарных автомобиля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 68.mchs.gov.ru
ТЕГИ:СимферопольПожарныеМЧС РФ

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