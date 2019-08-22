Пожар максимального ранга бушует в Петербурге. Видео

Серьёзный пожар произошёл в Санкт-Петербурге. Там загорелся свечной склад на Складской улице в Невском районе. Ранг пожара повышен до максимального для города пятого номера, сообщили ТАСС в главке МЧС северной стлицы.

Как рассказывают очевидцы, внутри полыхающего четырёхэтажного строения произошел хлопок. Площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. В горящем здании рухнули перекрытия на некоторых этажах. В тушении примет участие пожарный вертолет Ми-8.

Пока известно об одном пострадавшем в результате этого ЧП, он госпитализирован с ожогами в состоянии средней степени тяжести. По данным МЧС, из здания выведены 200 человек. Угрозы распространения огня на жилы дома нет. В сети появляются видео свидетелей пожара.