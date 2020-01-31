Появилось видео убийства подростка из «Ералаша»

Суд в Волгограде сегодня должен избрать меру пресечения 20-летнему рецидивисту, которой убил ножом 16-летнего подростка за то, что тот случайно задел его плечом. Как стало известно, погибший снимался в «Ералаше».

В сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала происшествие. На кадрах видно, как из магазина выходят две компании молодых людей, затем между двумя из них начинается конфликт. Первым нанёс удар убитый потом подросток.