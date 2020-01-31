Появилось видео убийства подростка из «Ералаша»
Суд в Волгограде сегодня должен избрать меру пресечения 20-летнему рецидивисту, которой убил ножом 16-летнего подростка за то, что тот случайно задел его плечом. Как стало известно, погибший снимался в «Ералаше».
В сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала происшествие. На кадрах видно, как из магазина выходят две компании молодых людей, затем между двумя из них начинается конфликт. Первым нанёс удар убитый потом подросток.
Затем предполагаемый убийца бросился за жертвой и, как говорят свидетели, полоснул соперника ножом по шее, после чего убежал со знакомыми, отмечает РЕН ТВ. Несмотря на все усилия, врачи не смогли спасти подростка – учащегося местного колледжа.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Когда сотрудники полиции нагрянули к нему в квартиру, он как раз пытался отмыться от крови. Оказалось, что, несмотря на юный возраст (20 лет), он уже был неоднократно судим - за кражу и угрозу убийством.
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