Появилось видео, как пьяный водитель снёс остановку в Москве
Водитель, врезавшийся на иномарке в остановку общественного транспорта на юго-западе столицы РФ, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает в соцсетях департамент транспорта Москвы.
В результат медицинского освидетельствования в его крови выявлено 1,058 промилле алкоголя. Это означает сильное опьянение.
Авария произошла на улице Миклухо-Маклая неподалеку от Российского университета дружбы народов. В результате ДТП пострадали 61-летняя пенсионерка и 16-летняя девушка. Первоначально сообщалось о пяти пострадавших.
Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. Видно как Skoda на полной скорости буквально сносит двух пострадавших, сидящих на лавке остановки.
Женщину госпитализировали вертолетом, девушку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.
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