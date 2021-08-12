Появилось видео, как пьяный водитель снёс остановку в Москве

Водитель, врезавшийся на иномарке в остановку общественного транспорта на юго-западе столицы РФ, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает в соцсетях департамент транспорта Москвы.

В результат медицинского освидетельствования в его крови выявлено 1,058 промилле алкоголя. Это означает сильное опьянение.

Авария произошла на улице Миклухо-Маклая неподалеку от Российского университета дружбы народов. В результате ДТП пострадали 61-летняя пенсионерка и 16-летняя девушка. Первоначально сообщалось о пяти пострадавших.

Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. Видно как Skoda на полной скорости буквально сносит двух пострадавших, сидящих на лавке остановки.

Женщину госпитализировали вертолетом, девушку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.