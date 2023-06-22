СМИ: В Новой Москве мужчина голыми руками поймал беспилотник
Житель Новой Москвы рукой поймал беспилотник с камерой, летавший возле его участка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, 49-летний мужчина по фамилии Гроза наблюдал подозрительный аппарат в течение трех дней. Дождавшись, когда дрон критически снизится, хозяин участка поймал аппарат голыми руками.
«Мужчина вызвал полицейских, те забрали БПЛА для изучения», — отмечает SHOT.
Правоохранители вычисляют оператора дрона, отмечает Ura.ru.
Накануне на территории Новой Москвы рухнули три беспилотника, напоминает РИА ФАН. Аппараты пытались совершить террористическую атаку на Подмосковье, однако были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru