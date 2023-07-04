Собянин рассказал об отражении атаки украинских дронов в Новой Москве и Подмосковье
Силы противовоздушной обороны отразили атаки беспилотников в Новой Москве и Подмосковье. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Мэр подчеркнул, что жертв или пострадавших нет, отмечает телеканал 360. На местах ЧП работают экстренные службы. Как отметил Собянин, в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправили часть рейсов. Ограничения на полеты в районе воздушной гавани сняли в 8:00.
Ранее стало известно, что в Новой Москве средствами радиоэлектронной борьбы подавили два беспилотника, пишет Ura.ru. Еще один аппарат упал на территории одного из военных объектов в Кубинке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru