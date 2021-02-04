Портал «Зайцев.нет» оштрафовали почти на 4 миллиона рублей за пиратские копии песен

Мосгорсуд призвнал ООО «Зайцев.нет» выновным в нарушении авторских прав, сообщает пресс-служба суда.

В сообщении говорится, что по двум искам правообладателя, которым является ООО «Первое музыкальное издательство», сервис оштрафовали на 660 тысяч рублей размещение песен Любови Успенской. Второй иск касался произведений групп «Гости из будущего», «Агата Кристи», «Ленинград», Serebro и других исполнителей - по нему штраф составил 3,2 миллиона рублей.

При этом правообладатель требовал 40 миллионов рублей компенсации.



Кроме того, Мосгорсуд запретил ООО «Зайцев.нет» «создавать технические условия для незаконного размещения и распространения музыкальных произведений». В случае повторного нарушения авторских прав возможна полная блокировка ресурса.

Ранее Мосгорсуд санкционировал пожизненную блокировку портала RuTracker.org по иску издательства «ЭКСМО», поданного из-за раздачи книг целого ряда авторов. Решить конфликт в досудебном порядке не удалось, так как торрент-трекер отказался удалять спорный контент в полном объёме.

