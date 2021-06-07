Пользователи пожаловались на сбои в работе Mail.Ru

Пользователи массово пожаловались на сбои в работе сервисов компании Mail.Ru, сообщает портал Downdetector.

По данным сайта, который отслеживает проблемы в работе популярных интернет-ресурсов, первые жалобы поступили около 13:30 по московскому времени из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода.

Основная масса проблем связана с почтой, которой не смогли воспользоваться 66% пользователей. 26% жалоб связаны с работой сайта. Также большое количество сообщений было связано с невозможностью авторизоваться.

Ранее ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина заявила, что мошенники в России стали использовать название маркетплейса AliExpress, для кражи средств граждан, сообщает Ura.ru.