Пользователи пожаловались на сбои в работе Mail.Ru
Пользователи массово пожаловались на сбои в работе сервисов компании Mail.Ru, сообщает портал Downdetector.
По данным сайта, который отслеживает проблемы в работе популярных интернет-ресурсов, первые жалобы поступили около 13:30 по московскому времени из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода.
Основная масса проблем связана с почтой, которой не смогли воспользоваться 66% пользователей. 26% жалоб связаны с работой сайта. Также большое количество сообщений было связано с невозможностью авторизоваться.
Ранее ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина заявила, что мошенники в России стали использовать название маркетплейса AliExpress, для кражи средств граждан, сообщает Ura.ru.
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