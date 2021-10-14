Польша выдала России гражданина, более 25 лет разыскиваемого за убийство школьницы

Семён Гуцан, который 26 лет находился в розыске за убийство 14-летней девочки, будет экстрадирован из Польши в Россию, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Следствием установлено, что в августе 1994 года в Сыктывкаре Гуцан, по предварительному сговору с другом, задушил школьницу, после чего скрылся. Генпрокуратура РФ объявила мужчину в международный розыск.

Ранее в Польше летом 2020 года был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа. Оказалось, что это Гуцан, защита которого прилагали значительные усилия с целью избежать экстрадиции. Однако благодаря представленным российской стороной контрдоводам польские прафоохранители признали аргументы Гуцана несостоятельными.

Ранее в международный розыск был объявлен гендиректор и главный врач московской частной клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский в связи со смертью пациентки, сообщает RT.