Полиция в Москве задержала женщину, закрывшую сына в квартире на пять дней

Полиция задержала женщину, которая оставила на несколько дней запертым в квартире в новой Москве своего 10-летнего сына. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Известно об этом стало 22 ноября. Ребенка отправили на обследование в больницу, а мать начали искать.

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По этому факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об «оставлении в опасности».

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области задержали 32-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве 10-летней падчерицы. Пока мать девочки спала, мужчина изнасиловал и задушил девочку, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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