Полиция в Москве задержала женщину, закрывшую сына в квартире на пять дней

Полиция задержала женщину, которая оставила на несколько дней запертым в квартире в новой Москве своего 10-летнего сына. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Известно об этом стало 22 ноября. Ребенка отправили на обследование в больницу, а мать начали искать.