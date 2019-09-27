Полиция Москвы ищет мужчин, перевернувших коляску с младенцем
Сотрудники столичной полиции занимаются поиском мужчин, которые собирались оказать москвичке с коляской. Однако в итоге трёхмесячный малыш, который находился в ней, оказался в больнице. Инцидент произошёл 25 сентября у бульвара Дмитрия Донского.
Молодая мама с коляской собиралась спуститься по лестнице. В этот момент к ней подошли два мужчины и предложили помощь, которую москвичка с радостью приняла. Как пишет сайт KP.Ru, в какой-то момент коляска выскользнула из рук «помощников» и покатилась вниз. В итоге трехмесячный малыш выпал из коляски. Сейчас младенец находится в больнице – у него диагностирован ушиб головы и носа.
Его обидчиков, которые скрылись с места преступления, разыскивает полиция.
Ранее НСН писала, что младенец погиб в Ногинске по вине излишней заботы незадачливых родителей. Он задохнулся в коляске из-за того, что был слишком сильно укутан. Предположительно, отец и мать опасались, что ребенок может замерзнуть, поэтому плотно его завернули в одеяло. Однако это пока предварительная версия, которую предстоит подтвердить в ходе следственных действий.
Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», официального подтверждения этого трагического случая пока не было. Точное время происшествия также не приводится.
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