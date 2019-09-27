Полиция Москвы ищет мужчин, перевернувших коляску с младенцем

Сотрудники столичной полиции занимаются поиском мужчин, которые собирались оказать москвичке с коляской. Однако в итоге трёхмесячный малыш, который находился в ней, оказался в больнице. Инцидент произошёл 25 сентября у бульвара Дмитрия Донского.

Молодая мама с коляской собиралась спуститься по лестнице. В этот момент к ней подошли два мужчины и предложили помощь, которую москвичка с радостью приняла. Как пишет сайт KP.Ru, в какой-то момент коляска выскользнула из рук «помощников» и покатилась вниз. В итоге трехмесячный малыш выпал из коляски. Сейчас младенец находится в больнице – у него диагностирован ушиб головы и носа.

Его обидчиков, которые скрылись с места преступления, разыскивает полиция.