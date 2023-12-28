Покушение на яичного магната совершено под Воронежем
Покушение совершено на воронежского предпринимателя Геннадия Ширяева - владельца одного из крупнейших производств яиц. Он владеет и руководит птицефабрикой «Третьяковское» под Борисоглебском в Воронежской области.
Как сообщают «Известия», нападение на бизнесмена произошло накануне вечером на автомобильной дороге Курск – Саратов. Злоумышленник дважды выстрелил в иномарку, в которой находился Ширяев, который не пострадал.
Нападавший скрылся, его личность не установлена. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным воронежских СМИ, на днях Геннадий Ширяев отказался говорить с журналистами по поводу экстремально высоких цен на куриные яйца, произведенные на его предприятии. Стоимость десятка уже достигла 169 рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru