Покушение на яичного магната совершено под Воронежем

Покушение совершено на воронежского предпринимателя Геннадия Ширяева - владельца одного из крупнейших производств яиц. Он владеет и руководит птицефабрикой «Третьяковское» под Борисоглебском в Воронежской области.

Как сообщают «Известия», нападение на бизнесмена произошло накануне вечером на автомобильной дороге Курск – Саратов. Злоумышленник дважды выстрелил в иномарку, в которой находился Ширяев, который не пострадал.

Нападавший скрылся, его личность не установлена. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным воронежских СМИ, на днях Геннадий Ширяев отказался говорить с журналистами по поводу экстремально высоких цен на куриные яйца, произведенные на его предприятии. Стоимость десятка уже достигла 169 рублей.

