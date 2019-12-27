Погиб директор крупнейшей сети пиццерий Domino's Pizza

Погиб финансовый директор крупнейшей мировой сети пиццерий Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд. Об этом сообщает Интерфакс.

Как стало известно, Бауэрнфайнд погиб в результате несчастного случая 26 декабря. Об этом сообщило руководство компании. Бизнесмен отдыхал с семьей, что именно послужило причиной его смерти, неизвестно. Детали произошедшего не разглашаются.

Главный исполнительный директор корпорации Дэвид Уайлд выразил от лица коллег соболезнования родным и близким погибшего.