Почти 450 дел о нарушениях на незаконных акциях поступило в суды Москвы

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила, что после несогласованной акции 23 января московские суды арестовали 30 человек, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Меркачева добавила, что на данный момент в суды Москвы поступило 448 дел по статьям КоАП РФ «нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга» и «неповиновение законному требованию полиции». По её словам, 64 человека были оштрафованы - размер штрафа составил в среднем 10 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все имеют право выражать точку зрения, однако делать это следует только в рамках закона, а незаконные действия опасны и могут привести к раскачке общества, от которой «страдают все», сообщает «Свободная пресса».

Несанкционированные акции прошли по всей России 23 января. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

