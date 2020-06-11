По кличке Кокаин: Пьяный водитель на Урале пугал полицию удавом
Пьяный водитель в Екатеринбурге пытался напугать змеёй сотрудников полиции, которые остановили его на дороге. Курьёзный случай произошёл в микрорайоне Уралмаш областного центра минувшей ночью. Когда инспекторы ДПС поймали нарушителя, тот залез в багажник, достал удава и начал им угрожать.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на очевидцев происшествия и региональное управление МВД. Пьяный шофёр попытался скрыться, однако инспекторы нагнали его и заблокировали.
Нарушителем оказался ранее судимый житель города 1963 года рождения, его отконвоировали в дежурную часть отдела полиции для выяснения всех обстоятельств. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, за что привлечен к административной ответственности.
Чтобы разобраться со змеей, полицейские вызвали зоозащитников. Уже установлена, что змея, которой хотел отбиться от сотрудников ДПС нарушитель, это — колумбийский радужный удав. Змею забрали на передержку. При этом задержанный рассказал, что кличка удава Кокаин.
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