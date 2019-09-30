Первокурсник в Уфе скончался во время занятий

В Уфе выясняют причины смерти студента местного колледжа. Первокурсник скончался во время занятий по физкультуре, сообщает телеканал «360».

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета по республике, по факту инцидента проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В частности, предстоит выяснить, были ли у молодого человека проблемы со здоровьем.

