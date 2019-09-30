Первокурсник в Уфе скончался во время занятий
30 сентября 201909:57
В Уфе выясняют причины смерти студента местного колледжа. Первокурсник скончался во время занятий по физкультуре, сообщает телеканал «360».
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета по республике, по факту инцидента проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В частности, предстоит выяснить, были ли у молодого человека проблемы со здоровьем.
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