Параметрический «черный ящик» SSJ-100 поврежден

Параметрический «черный ящик» самолета Superjet, подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьёзные повреждения, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.

Вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа, сообщает «Интерфакс».

5 мая 2019 года самолёт «Аэрофлота» SSJ-100, вылетевший в Мурманск, предположительно из-за удара молнии вернулся в «Шереметьево» и при вынужденной посадке загорелся. Из 78 человек на борту выжили 37.







