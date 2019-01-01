Параметрический «черный ящик» SSJ-100 поврежден
Параметрический «черный ящик» самолета Superjet, подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьёзные повреждения, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.
Вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа, сообщает «Интерфакс».
5 мая 2019 года самолёт «Аэрофлота» SSJ-100, вылетевший в Мурманск, предположительно из-за удара молнии вернулся в «Шереметьево» и при вынужденной посадке загорелся. Из 78 человек на борту выжили 37.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене