Палестинец погиб на Западном берегу реки Иордан

Палестинец погиб при столкновении с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи города Наблус. Жертвой стал 16-летний Саид Юсеф Мухаммед Ауде. Кроме того, в результате столкновения пострадал еще один палестинец, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как пишет агентство, эскалация обстановки на Западном берегу реки Иордан наблюдается с наступления священного месяца рамадан 13 апреля.

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ТЕГИ:ИзраильПалестина
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