Палестинец погиб на Западном берегу реки Иордан

Палестинец погиб при столкновении с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС.



Отмечается, что инцидент произошел вблизи города Наблус. Жертвой стал 16-летний Саид Юсеф Мухаммед Ауде. Кроме того, в результате столкновения пострадал еще один палестинец, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.



Как пишет агентство, эскалация обстановки на Западном берегу реки Иордан наблюдается с наступления священного месяца рамадан 13 апреля.

